ARD alpha zur Eröffnung der Oberammergauer Passionsspiele alpha-thema: Glauben, Wissen, Zweifeln

Muslime, Juden, Buddhisten oder Christen, aber auch Atheisten hierzulande suchen nach dem Sinn des Daseins und Antworten auf die vielfältigen Fragen des Lebens. Was trägt Religion dazu bei? Die Doku-Reihe ʺWas glaubt Deutschland?ʺ am Dienstag, 10. und Mittwoch, 11. Mai um 21.00 Uhr begibt sich auf eine Spurensuche quer durch alle Glaubensrichtungen. Die erste Folge setzt sich mit dem Verhältnis von Wissenschaft und Glaube auseinander, die zweite fragt danach, warum in den Religionen häufig Männer das Sagen haben und wie sich Frauen in den verschiedenen religiösen Lebenswelten positionieren.

Kirche, aber anders – das will eine wachsende Bewegung kritischer Gläubiger in der katholischen und evangelischen Kirche. Sie versuchen Glauben und Moderne zusammenzuführen, alte Strukturen über Bord zu werfen und haben keine Angst, Regeln zu brechen. Die Dokumentation ʺPop-up Jesusʺ am Dienstag, 10. Mai um 21.45 Uhr begleitet zwei dieser Kirchenerneuerer durch ihren Alltag in Berlin.

Seit Jahrzehnten verlieren sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche mehrere 100.000 Mitglieder pro Jahr, Tendenz steigend. Bedeutet das, dass die sogenannten christlichen Werte aus unserer Gesellschaft verschwinden, oder hat Glaube gar nicht so viel mit Religiosität oder gar Nächstenliebe zu tun? Haben die Kirchen die Abkehr vom Glauben selbst verschuldet? Im ʺalpha-thema Gespräch: Glauben, Wissen, Zweifelnʺ am Mittwoch, 11. Mai um 21.45 Uhr sucht Özlem Sarikaya Antworten bei zwei Experten: Der Münsteraner Religions- und Kultursoziologe Professor Dr. Detlef Pollack sieht eine zunehmende außerkirchliche Religiosität nicht als Konkurrenz zum christlichen Glauben, wünscht sich aber dennoch, dass in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen die christliche Tradition unserer Gesellschaft stärker vermittelt wird. Tilmann Kleinjung leitet die BR-Redaktion Religion und Orientierung. Ein Leben ohne Glauben kann er sich für sich selbst schwer vorstellen, er ist aber davon überzeugt, dass man auch ohne den Glauben an Gott ein ethisch und moralisch gutes Leben führen kann.

Der Investigativjournalist Hajo Seppelt recherchiert seit fast zehn Jahren zur Diskriminierung nicht-heterosexueller Menschen in der katholischen Kirche. Seine Dokumentation ʺWie Gott uns schuf – Coming Out in der katholischen Kircheʺ am Mittwoch, 11. Mai um 22.15 Uhr hört denen zu, die ihren Glauben jeden Tag leben und trotzdem von der Institution Kirche herabgewürdigt werden. Für viele wäre ein Austritt aus der Kirche, ein Jobwechsel einfacher gewesen. Stattdessen wollen sie die Kirche verändern.

Auf der Suche nach Sinn sieht eine wachsende Zahl von Menschen im Neuheidentum eine Alternative etwa zum Christentum und zur modernen, auf Konsum ausgerichteten Lebensweise. Die Dokumentation ʺSchamanen, Hexen, neue Helden – Die Rückkehr der alten Götterʺ am Donnerstag, 12. Mai um 21.00 Uhr gibt einen Einblick in eine schillernde Welt und beschreibt, was Menschen heute an alten Göttern und Mythen fasziniert. In der Dokumentation ʺGeistheiler trifft Wissenschaftlerʺ um 21.45 Uhr verbringen ein Geistheiler, der an die Kraft der Gedankenübertragung, an Reinkarnation und Klangtherapie glaubt, und ein promovierter Wissenschaftler jeweils einen Tag miteinander in der Lebenswelt des Anderen, ohne vorher zu wissen, auf wen sie treffen.

