alpha-thema Frauen und Religion

Aus dem Feminismus haben Frauen gesellschaftskritische Blicke auf Macht und Patriarchat gelernt und sich neue Bereiche innerhalb ihrer religiösen Gemeinschaften erobert. Selbstverständlich ist ihr Anspruch auf gleiche Teilhabe an allen Ämtern und Diensten aber noch lange nicht. Beim "alpha-podium: Frauen in den Weltreligionen" um 23.10 Uhr betont die katholische Dogmatikerin Prof. Dr. Margit Eckholt von der Universität Osnabrück, dass der Jahrhunderte alte Grundsatz, dass "Männer immer erklärt haben, wie Frauen zu sein haben", heute durch die Präsenz gebildeter Frauen in Kirche und Wissenschaft aufgebrochen werde. Prof. Dr. Renate Jost, evangelische Professorin für Feministische Theologie an der Augustana-Hochschule Neuendettelsau, ergänzt, sie halte die Wechselwirkung zwischen Frauenbewegung, Männern in der Kirche und wissenschaftlicher Arbeit "für sehr wichtig und befruchtend". Hartmut G. Bomhoff vom Rabbinerseminar Abraham Geiger Kolleg an der Universität Potsdam stimmt es hoffnungsvoll, dass auch im Judentum "die Orthodoxie sich öffnet und dass es schon 29 Frauen gibt, die jetzt geistliche Leitungsfunktionen ausüben". Gönül Yerli, Vizedirektorin der Islamischen Gemeinde Penzberg, stellt klar, es gehe den Frauen darum, "was uns die heiligen Schriften zusichern, das ist: dass wir vor Gott absolut gleichwertig sind". Das Gespräch wird von der Historikerin Dr. Ulrike Haerendel moderiert.