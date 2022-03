Dokus und Expertengespräch alpha-thema: Flucht und Vertreibung

Plötzlich ist alles anders. Menschen in der Ukraine müssen ihre Häuser verlassen und durch ein Land im Krieg flüchten. Junge Männer in Jeans und mit Turnbeuteln melden sich zum Einsatz an der Front. Familien sitzen in ihren Wagen auf der Autobahn, während Kampfflugzeuge über sie hinwegrasen. Manche von ihnen kommen nach Deutschland und bringen die Erlebnisse des Krieges mit. Die NDR-Dokumentation ʺUnter Beschuss – Kriegstagebuch Ukraineʺ um 21.00 Uhr erzählt ihre Geschichten und ordnet die Ereignisse der vergangenen Tage ein. Sie porträtiert Menschen, die in Norddeutschland ankommen, und Menschen, die mitten im Krieg sind.