alpha-thema Finanzen verstehen

Laut einer aktuellen Umfrage sind die persönlichen Finanzen für 70 Prozent der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger ein Tabuthema. Auch um das finanzielle Wissen ist es hierzulande nicht allzu gut bestellt. ʺalpha-thema: Finanzen verstehenʺ gibt mit Dokumentationen sowie einem Experten-Gespräch einen Einblick in die spannende Welt der Finanzen und informiert über aktuelle Themen rund ums Geld – am Dienstag, 19., und am Mittwoch, 20. Oktober 2021, jeweils ab 21.45 Uhr in ARD alpha.

Der Fall ist der wohl größte Wirtschaftsskandal in der deutschen Nachkriegsgeschichte: Zigtausende gutgläubige Anlegerinnen und Anleger verloren beim Wirecard-Crash ihr Geld. Anders die sogenannten Shortseller, jene geheimnisumwitterten Bad Boys und Girls der Börse, die auf fallende Kurse wetten und dann gewinnen, wenn alle anderen verlieren: Sie sahen den Absturz der Wirecard-Aktie vor allen anderen kommen und setzten Millionen darauf. Wenn aber Spekulantinnen und Spekulanten das fragwürdige Geschäftsgebaren des Wirecard-Konzerns erkannten, warum ließen Behörden, Wirtschaftsprüfer und Politik das Management dann über Jahre gewähren? Dieser zentralen Frage geht der Film ʺDer Fall Wirecard – Von Sehern, Blendern und Verblendetenʺ am 19. Oktober um 21.45 Uhr nach. Er rollt den Wirtschaftsskandal aus der Perspektive der Shortseller auf und rekonstruiert ein Multi-Organ-Versagen von Kontrolleuren und Politik. Gleichzeitig geben Insider Einblick in das Innenleben eines Unternehmens, das bereits früh auf Hochrisikokunden setzte und in dem offenbar schon weit vor dem Zusammenbruch im Juni 2020 rote Linien überschritten wurden.

Scheine, Münzen, Plastikkärtchen oder Bitcoins – inzwischen hat Geld viele Gesichter. Ein Leben ohne Geld scheint unvorstellbar. Aber wäre zumindest ein Leben ohne Bargeld möglich? Das will Moderator Sven Oswald in dem Film ʺDie Wahrheit über… Geldʺ um 22.30 Uhr herausfinden. Außerdem fragt er danach, warum wir beim Shoppen oft in die Falle tappen, wie sicher digitale Währungen sind und ob Geld wirklich glücklich macht.

Brot, Wasser, Öl, Wohnraum: Die für unser Leben wesentlichen Güter sind oft überteuert. Die hohen Preise haben unterschiedliche Ursachen, sie sind häufig Spekulationen mit Rohstoffen geschuldet. Weltweit profitieren Finanzspekulanten davon, die Preise für das, was Menschen unbedingt zum Leben benötigen, immer weiter nach oben zu treiben. Der Dokumentarfilm ʺBoom und Crash – Wie Spekulation ins Chaos führtʺ am 20. Oktober um 21.45 Uhr zeigt, wie Preiserhöhungen der lebensnotwendigen Güter Wellen erzeugen, die durch die globale Wirtschaft branden und eine Reihe unvorhersehbarer Ereignisse anstoßen: Wirtschaftscrashs, Revolten und sogar Kriege.

Es gibt kaum noch Zinsen auf das Ersparte, und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das in nächster Zukunft ändern. Wie kann man heute noch Rücklagen schaffen und fürs Alter vorsorgen? Darüber, wie das am besten gelingen kann, sind sich die Finanzfachleute im ʺalpha-thema Gespräch: Wie über Geld reden? – Das große Tabuʺ um 23.05 Uhr nicht immer einig. Der Finanzjurist Sascha Straub von der Verbraucherzentrale Bayern erkennt viele gute Chancen an der Börse und verrät, wie man dort sein Geld ohne großes Risiko anlegen kann. Die Wirtschafts- und Finanzjournalistin Ulrike Herrmann von der Berliner taz steht einer Altersvorsorge mit Börsengeschäften deutlich kritischer gegenüber. Einig sind sich beide, dass ein neues System einer ʺExtra-Renteʺ nach schwedischem Vorbild große Vorteile mit sich brächte. Durch das Gespräch führt der BR-Finanzexperte Rigobert Kaiser.