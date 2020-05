Dokumentationen, Reportagen und Gespräche alpha-thema: Familie

Kaum etwas prägt uns mehr als die Erfahrungen, die wir in der Familie machen. Die Gefühle sind stark bei allem, was Familie ist, vom größten Glück bis zu zäher Feindschaft. Trotz hoher Scheidungsquoten: Das Ideal für die meisten Menschen bleibt das Modell Vater-Mutter-Kind.

Nie waren die Formen des Zusammenlebens freier und vielfältiger als heute und ebenso das Rollenverständnis von Mutter und Vater. Patchwork, alleinerziehend, verheiratet, unverheiratet, gleichgeschlechtliche, biologische oder soziale Elternschaft – beinahe alles ist möglich. Dokumentationen, Reportagen und Gespräche in ARD-alpha – am Montag und Mittwoch jeweils ab 20.15 Uhr, am Dienstag und Donnerstag jeweils ab 21.00 Uhr – zeigen, was Familie in Bewegung hält. Das Elternpaar mit acht Kindern zählt ebenso dazu wie die Kinderdorfmutter mit zehn Kindern; Paare, die sich nichts sehnlicher wünschen als ein Kind, und andere, die mit ihrem Kindersegen an ihre Grenzen stoßen.

"Familie – immer locker bleiben!" – unter diesem Titel diskutieren die Psychologin und Familienforscherin Professor Dr. Sabine Walper und die Fachanwältin für Familienrecht Renate Maltry im neu produzierten "alpha-thema Gespräch" am Mittwoch um 21.00 Uhr über Chancen und Herausforderungen der Institution Familie im Patchwork-Zeitalter. Birgit Kappel moderiert.