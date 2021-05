Doku, Experten-Talk und Wissenschaftsmagazin alpha-thema: Einsamkeit

Berührungen sind lebenswichtig, zum Beispiel für Neugeborene, aber auch für Menschen mit Depressionen oder Demenz. Während des Lockdowns mussten viele Menschen monatelang auf Umarmungen, Händchenhalten und Kuscheln verzichten. Sven Oswald fragt in der Dokumentation "Die Wahrheit über … Berührungen" um 21.45 Uhr , warum Berührungen für Menschen so wichtig sind und was die Berührungsarmut für Menschen bedeutet. Er verteilt Umarmungen auf dem Alexanderplatz, besucht eine Kuscheltherapie und kitzelt Laborratten, um dem ursprünglichsten aller Sinne auf die Spur zu kommen.

Die Digitalisierung bietet jedem und jeder die Möglichkeit, sich miteinander zu verbinden und Informationen oder Gefühlslagen auszutauschen. Gibt es also überhaupt noch Einsamkeit? Wie wir zwischen Individualität und Einsamkeit unterscheiden, unsere Gesellschaft vor Zersplitterung schützen und Einsamkeit überwinden können – darüber diskutiert Vera Cornette beim "alpha-thema Gespräch: Einsamkeit, was macht sie mit uns?" um 22.30 Uhr mit Diana Kinnert, Autorin des Buchs ʺDie neue Einsamkeit. Und wie wir sie als Gesellschaft überwinden könnenʺ, dem Philosophen Dr. Nikil Mukerji von der Ludwig-Maximilians-Universität München und mit Maximilian Dorner, Autor des Buchs ʺEinsam, na und? Von der Entdeckung eines Lebensgefühlsʺ.

Seit gut einem Jahr sind wir alle Teil eines großen Sozialexperiments: In der Pandemie müssen wir unsere Kontakte einschränken und die Nähe zu Menschen meiden. Das hinterlässt Spuren. Wie und warum entsteht das Gefühl von Einsamkeit? Und wie gestaltet man in der Isolation am besten seinen Alltag? Das Wissenschaftsmagazin "Quarks: Fehlende Nähe - wie wir jetzt gesund bleiben" um 23.00 Uhr macht den Test und liefert praktische Tipps. Außerdem stellt Moderator Ralph Caspers die Massagetechnik Shiatsu auf die Probe: Was passiert bei der Berührung, und lassen sich damit sogar Schmerzen lindern?