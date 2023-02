Zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns alpha-thema: Ein Jahr Krieg in der Ukraine

Kein Ereignis hat die internationale Politik 2022 so geprägt wie der Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar. Zum ersten Jahrestag des Kriegsbeginns beleuchtet ʺalpha-thema: Ein Jahr Krieg in der Ukraineʺ unterschiedliche Aspekte des Krieges und seine globalen Auswirkungen – am Mittwoch, 15. Februar 2023, ab 21.00 Uhr in ARD alpha und mit begleitenden Inhalten auf ardalpha.de.