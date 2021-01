alpha-thema Die Welt ohne Zeitzeugen

Sie schlagen eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Doch bald werden die letzten Zeitzeuginnen und Zeitzeugen verstummen. Was bedeutet das für die Zukunft der Erinnerungs- und Gedächtniskultur? Wie können persönliche Zeitzeugnisse bewahrt und an künftige Generationen weitergegeben werden? Diesen Fragen geht Moderatorin Verena Hampl in der Reportage "Holocaust – Erinnern ohne Zeitzeugen" im Rahmen der Reihe "RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!" um 21.45 Uhr nach. Unter anderem spricht sie mit dem Leiter der KZ-Gedenkstätte Flossenbürg, Prof. Dr. Jörg Skriebeleit, und Jugendlichen darüber, wie neue Wege in der Museumspädagogik das Erinnern an einem historischen Ort auch künftig möglich machen können, und stellt ein ungewöhnliches Projekt vor, das der israelische Hightech-Millionär Mati Kochavi und seine Tochter Maya ins Leben gerufen haben: Mit der Instagram-Webserie "Eva Stories" nach dem Original-Tagebuch einer in Auschwitz ermordeten 13-jährigen Jüdin wollen sie jungen Menschen einen Einblick in die Auswirkungen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik vermitteln.