Dokus und Experten-Talk alpha-thema: Dickmacher

Die Gesellschaft ist gespalten, auch, was das Essen angeht. Während die einen sich mit höchster Sorgfalt ihrer gesunden Ernährung widmen, greifen andere zu Fertigprodukten mit zu viel Zucker, Salz und Fett. Krankheiten als Folge von falscher Ernährung kosten das Gesundheitssystem Milliarden Euro. Welche Nahrungsmittel schaden der Gesundheit? Was gehört zu einer gesunden Ernährung? Und wie wirken sich gute oder schlechte Ernährung auf den Körper aus? Damit setzt sich "alpha-thema: Dickmacher" auseinander – am Mittwoch, den 8. Juli 2020, ab 20.15 Uhr in ARD-alpha.

"Zucker vs. Fett" heißt die Dokumentation um 20.15 Uhr. Was ist schädlicher für unsere Gesundheit? Zwei Ärzte, Zwillingsbrüder mit identischer genetischer Ausstattung, wollen das herausfinden und unternehmen einen Selbstversuch. Der eine isst nur zuckerhaltige Speisen, der andere ausschließlich fetthaltige. Was macht das mit dem Körper, mit der physischen, psychischen und intellektuellen Leistungsfähigkeit der beiden? Die genauen Tests und Messungen führen zu überraschenden – und klaren – Ergebnissen.

Das "alpha-thema Gespräch: Fit und gesund – Gute Ernährung lohnt sich!" geht um 21.05 Uhr der Frage nach, was eine gute Ernährung ist und wodurch sie verhindert wird. Professor Dr. med. Berthold Koletzko, Leiter der Abteilung Stoffwechsel und Ernährung im Dr. von Haunerschen Kinderspital in München, die Autorin und Regisseurin Elisabeth Mayer sowie die Ärztin, Medizinjournalistin und Autorin Dr. med. Franziska Rubin machen klar: Die Basis für die Ernährung wird im Elternhaus gelegt. Was kann man für die eigene Gesundheit und die seiner Kinder tun? Moderatorin Özlem Sarikaya fragt nach.

Die Dokumentation "Tschüss Zucker" um 21.35 Uhr begleitet den Selbstversuch einer Dorfgemeinschaft. Ist ein Leben ohne Zucker gesünder? Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Berkenthin in Schleswig-Holstein haben ein Experiment gewagt und drei Monate lang auf zugesetzten Zucker in Lebensmitteln verzichtet. Eine Ernährungsmedizinerin steht den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Aktion zur Seite. Bei einem Drittel von ihnen überprüft die Ärztin zu Beginn und am Ende des Experiments zudem die Blutwerte. Sinken Cholesterinspiegel oder Blutdruck durch die zuckerreduzierte Ernährung?