Nach der "Zeitenwende" ʺalpha-thema: Bundeswehr im Umbruchʺ

Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine seit mehr als einem Jahr hat zu einem Strategiewandel innerhalb der Bundeswehr und zu einer Rückbesinnung auf alte Aufgaben geführt: Lag der Fokus in der Vergangenheit auf Auslandseinsätzen, stehen nun die Landes- und Bündnisverteidigung wieder im Mittelpunkt. Aktuell sind Soldatinnen und Soldaten entlang der NATO-Ostflanke im Einsatz. Dort geht es um den Schutz der Bündnispartner und auch um die Abschreckung eines potenziellen Gegners. Die Reportage ʺEinsatz an der NATO-Ostflanke: Die Bundeswehr vor neuen Herausforderungenʺ um 21.00 Uhr zeigt, was die angespannte Sicherheitslage im Osten Europas für die Bundeswehr bedeutet, und geht der Frage nach, was die Soldatinnen und Soldaten bei ihrem Einsatz empfinden. Ein Kamerateam hat dafür Truppen im Baltikum, in der Slowakei und in Deutschland begleitet.

Die Mehrheit der Auslandseinsätze mit deutscher Beteiligung findet in und um Afrika statt. Seit 2016 schwappt eine Welle von Terrorangriffen von Mali über die kaum befestigte Grenze ins bitterarme Niger. Im Rahmen der multinationalen EU-Trainingsmission EUTM bildet eine aus Kampfschwimmern bestehende Spezialeinheit der deutschen Marine nigrische Spezialkräfte aus, um das von Krisen gebeutelte Land zu stabilisieren, doch in der deutschen Politik gibt es inzwischen Zweifel an den Bundeswehr-Einsätzen in Mali und Niger. Für die Dokumentation ʺEinsatz in der Todeszone – Mit deutschen Kampfschwimmern in Afrikaʺ um 22.15 Uhr hat ein Kamerateam die Kampfschwimmer über ein ganzes Jahr begleitet: von der Vorbereitung bis in den Einsatz. Noch nie hatten die Kampfschwimmer eine solche Nähe zugelassen.