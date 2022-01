alpha-thema: Blut Doku "Top Sekret – Körperflüssigkeiten als Ware"

In Deutschland ist der Pro-Kopf-Verbrauch an Spenderblut höher als in jedem anderen Land der Welt – fast doppelt so hoch wie etwa in den Niederlanden. Warum ist das so? Und wo bleibt das Blut? Diesen Fragen geht die Dokumentation "Inside Blutspende" um 22.40 Uhr nach. Sie verfolgt die Spur einer Blutspende von der Abgabe beim Deutschen Roten Kreuz bis in die Operationssäle der Krankenhäuser und in die Labore der Pharmaindustrie.