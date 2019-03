alpha-thema Allergien

Die Zahl der Allergiker steigt so rapide, dass Wissenschaftler ausschließlich genetische Ursachen nicht für plausibel halten. Sie vermuten Veränderungen der Umwelt und der Lebensgewohnheiten als Auslöser. "alpha-thema: Allergien" erkundet, was die Krankheit für die Patienten bedeutet, und stellt neue Forschungsergebnisse vor: am Montag, den 25. März 2019, ab 20.15 Uhr, in ARD-alpha.