alpha-thema Algorithmen

Vor welchen Herausforderungen stehen Forschung, Politik und Medien, um mehr Transparenz und Verständnis für digitale Systeme zu schaffen? Darüber sprechen an der Universität der Bundeswehr München Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler, BR-Intendant Ulrich Wilhelm sowie hochkarätige Gäste aus Wissenschaft und Forschung. ARD-alpha sendet die Podiumsdiskussion mit dem Titel "Macht der Algorithmen" am Montag, 1. April, um 21.25 Uhr. Sie ist nach Ausstrahlung fünf Jahre in der BR Mediathek abrufbar. Bereits um 20.15 Uhr ist die Doku "Facebook außer Kontrolle?" zu sehen.

Künstliche Intelligenz, selbstlernende Softwaresysteme oder Online-Diskussionen in geschlossenen Filterblasen: In Suchmaschinen und Social Media beeinflussen Algorithmen zunehmend, wie wir uns entscheiden werden, welche Kontakte wir haben oder welche Nachrichten wir lesen. Vor welchen Herausforderungen stehen Forschung, Politik und Medien, um für Nutzerinnen und Nutzer mehr Transparenz und ein tieferes Verständnis für digitale Systeme zu schaffen? Wie mächtig sind Algorithmen tatsächlich - bzw. deren Entwickler?

In einer Podiumsdiskussion an der Universität der Bundeswehr München diskutieren der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Bernd Sibler, Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks, Prof. Dr. Gabi Dreo Rodosek, Professorin für Kommunikationssysteme und Netzsicherheit an der Universität der Bundeswehr München, Prof. Dr. Manfred Broy, Gründungspräsident und Geschäftsführer des Zentrum Digitalisierung. Bayern (ZD.B) sowie Dr.-Ing. Ernst Denert, Gründer der Ernst-Denert-Stiftung für Software-Engineering.

Prof. Dr. Manuela Pietraß; Professorin für Erziehungswissenschaft mit Schwerpunkt Medienbildung an der Universität der Bundeswehr München moderiert die Podiumsdiskussion.