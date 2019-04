Europa vor 100 Jahren: Millionen Todesopfer hatte der Erste Weltkrieg gefordert. Die alten Imperien waren zerfallen. Nicht mehr Dynastien, sondern Nationalstaaten galten als die politischen Ordnungsformen der Zukunft. Neue Staaten wurden ausgerufen, die Grenzen neu definiert – und aus der Idee der Nation wurde in den Köpfen Vieler aggressiver Nationalismus. Warum die Neuordnung Europas scheiterte, zeigt "alpha-thema: 1919 – Europas gescheiterte Neuordnung": am Montag, 6. Mai 2019, ab 20.15 Uhr in ARD-alpha, mit einem neu produzierten Gespräch und zwei Dokumentationen.

"alpha-thema Gespräch: Das Europa der Besiegten. Grenzen und Minderheiten nach 1919" fragt um 21.00 Uhr nach der Entwicklung der neu gebildeten Nationalstaaten auf dem Gebiet des bisherigen Vielvölkerstaats Österreich-Ungarn. Obwohl der amerikanische Präsident Wilson das Selbstbestimmungsrecht der Völker als Gestaltungsprinzip der Nachkriegsordnung ausgerufen hatte, gab es in allen neuen Staaten nationale Minderheiten. Vielen wurden grundlegende Rechte verwehrt. Welch gefährliche Saat der "überforderte Friede“ von 1919 ausgelegt hatte und warum der Nationalismus schließlich zum Sprengsatz dieser Friedensordnung wurde, darüber spricht Birgit Kappel mit den Historikern Prof. Dr. Pieter M. Judson vom Europäischen Hochschulinstitut Florenz und Dr. Martin Zückert, Geschäftsführer des Collegium Carolinum in München.

Ergänzt wird das Gespräch durch zwei Filme: Die Dokumentation "Südtirol – Überlebenskampf zwischen Mussolini und Hitler" um 20.15 Uhr zeigt die Zerrissenheit der deutschsprachigen Südtiroler zwischen ihrer seit 1919 zu Italien gehörenden Heimat und ihrer kulturellen Identität. Nach dem Scheitern ihrer von Mussolini verordneten Italianisierung wurden sie 1939 vor die erzwungene Wahl gestellt, ins Deutsche Reich umzusiedeln oder im faschistischen Italien zu bleiben – diese "Option" spaltete Familien, Dorfgemeinschaften und die Gesellschaft. Der Film lässt Zeitzeugen und Wissenschaftler zu Wort kommen und zeigt Propagandaaufnahmen der SS-Organisation "Ahnenerbe", die jahrzehntelang als verschollen galten.

Die Dokumentation "Die Deutschen entlang der Karpaten"aus der Reihe "Die Vergessenen des II. Weltkriegs" um 21.30 Uhr erzählt die Geschichte der deutschsprachigen Volksgruppen im Karpatenbecken – vom jahrhundertelangen friedlichen Zusammenleben mit anderen Sprach- und Volksgruppen über die Abgrenzung im Zuge des im 19. Jahrhundert aufkommenden Nationalismus und die NS-Umsiedlungspolitik bis zur Enteignung, Verschleppung und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg.

Programmschwerpunkt "Europa" in ARD-alpha

"alpha-thema: 1919 – Europas gescheiterte Neuordnung“ ist Teil eines dem Thema Europa gewidmeten Themenschwerpunkts in ARD-alpha, der mit zahlreichen Beiträgen aus verschiedenen Genres auf die Europawahl am 26. Mai hinführt. Ein besonderes Fernsehereignis zu Beginn ist die Echtzeitdokumentation "24h Europe – The Next Generation“, die ARD-alpha am Samstag, den 4. Mai 2019, ab 6.00 Uhr als einziger der daran beteiligten Sender 24 Stunden nonstop in voller Länge und ohne Unterbrechungen ausstrahlt.

Zum Programmschwerpunkt zählen auch u. a. das zweiteilige Doku-Spiel "Gewaltfrieden“ am 3. und 10. Mai um 20.15 Uhr und die alpha-Themenwoche "Demokratie – was sonst?“ ab Sonntag, 12. Mai 2019. Unmittelbar vor der Wahl fragt der Themenabend "alpha-thema: Europa“ am Montag, 20. Mai, ab 20.15 Uhr nach der Zukunft der Europäischen Union.