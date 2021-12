Zum deutsch-jüdischen Festjahr alpha-thema: 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland

Ein Spielfilm und zwei Dokumentationen werfen zunächst einen Blick in die Geschichte: Mick Jacksons packendes Gerichtsdrama ʺVerleugnungʺ mit Rachel Weisz, Timothy Spall und Tom Wilkinson in den Hauptrollen erzählt am Samstag, 11. Dezember um 20.15 Uhr von dem spektakulären Verleumdungsprozess, den der britische Historiker und Holocaustleugner David Irving 1996 gegen die amerikanische Professorin Deborah E. Lipstadt anstrengte und der 2000 mit einem denkwürdigen Sieg von Meinungsfreiheit und Gerechtigkeit über Geschichtsfälschung und Fanatismus endete.

Die Dokumentation ʺMan nannte sie ʹJeckesʹ – Die deutschsprachigen Juden und ihr Einfluss auf Israelʺ am Sonntag, 12. Dezember um 20.15 Uhr erinnert an die von Israel zunächst belächelten deutschsprachigen Juden, die aus Nazi-Deutschland geflohen waren und die den jungen Staat Israel auf vielfache Weise – etwa als am Bauhaus ausgebildete Architekturpioniere – prägten. Das jüdische Leben in Österreich vor und nach dem Zweiten Weltkrieg ist Thema der Dokumentation ʺAuslöschung und Neuanfangʺ um 21.00 Uhr. Sie geht der Frage nach, wie sich das jüdische Österreich durch Diktatur und Krieg verändert und wie sich das jüdische Leben über die Jahrzehnte danach wieder zu einem festen Bestandteil des Landes entwickelt hat.

Am Montag, 13. Dezember, ab 14.15 Uhr zeigen in "alpha-retro: Jüdisches Leben seit 1945" drei Dokumentationen mit historischem Filmmaterial die Geschichte und Lebensbedingungen der jüdischen Bürger zwischen Assimilierung und Antisemitismus in München, Frankfurt und Wien.



Was es heute bedeutet, in Deutschland jüdisch zu sein, zeigt Arkadij Khaets und Mickey Paatzschs vielfach preisgekrönter, temporeicher Kurzfilm ʺMasel Tov Cocktailʺ am Dienstag, 14. Dezember um 21.45 Uhr. Er erzählt vom Frust eines 16-jährigen jüdischen Gymnasiasten, der es satthat, ständig mit dem Holocaust in Verbindung gebracht und mit Klischees über Juden konfrontiert zu werden. Als ihn ein Klassenkamerad provoziert, setzt er sich wütend zur Wehr. Die Reportage ʺJung, jüdisch, weiblich – Die selbstbewusste Generationʺ aus der Reihe ʺEchtes Lebenʺ stellt um 22.15 Uhr drei selbstbestimmte junge Frauen und drei unterschiedliche Modelle vor, den jüdischen Glauben und die Tradition heute zu leben. Alle eint der Wunsch, besser verstanden zu werden – und die Befürchtung, dass die gesellschaftlichen Anfeindungen eher zu- als abnehmen werden. Ein weitgehend unbekanntes Kapitel jüdischen Lebens in Deutschland beschreibt die Dokumentation ʺSchalom und Alaafʺ um 22.45 Uhr: Der 2017 gegründete Kleinstkarnevalsverein ʺKölsche Kippa Köppʺ ist der erste registrierte jüdische Karnevalsverein in Köln und sogar weltweit einzigartig. Der Film zeigt die verbindenden Elemente zwischen jüdischer Kultur und dem Kölner Karneval, aber auch, wie Antisemitismus im Karneval Einzug hielt. Die ʺnachtlinie extraʺ um 23.15 Uhr ist zu Besuch im jüdischen Regensburg. Ilse Danzinger, die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Regensburg, führt Andreas Bönte zu Plätzen der jüdischen Geschichte und durch die 2019 eröffnete neue Synagoge. Sie erzählt über die lebendige Geschichte der Regensburger Gemeinde, über Wandel und Herausforderungen.

In der Dokumentation ʺSchalom und Halloʺ am Mittwoch, 15. Dezember um 21.45 Uhr begibt sich die Schauspielerin Susan Sideropoulos immer mit Blick auf die Gegenwart auf eine spannende und unterhaltsame Reise durch 1700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte und auf die Spuren ihrer eigenen Vorfahren. Der Film reduziert das Bild von Juden nicht auf die Opferrolle, sondern stellt Verbundenheit und die lebendige Vielfalt des deutschen Judentums in den Vordergrund. Im ʺalpha-thema Gesprächʺ um 23.15 Uhr diskutieren Daniel Grossmann, Dirigent und Künstlerischer Leiter des Jewish Chamber Orchestra Munich, Lena Prytula, Vorstandsmitglied der Jüdischen Studierendenunion Deutschland und Teilnehmerin am Projekt ʺMeet a Jewʺ, und Dr. Josef Schuster, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit Andreas Bönte über jüdisches Leben heute und ziehen eine erste Bilanz des deutsch-jüdischen Festjahres.

Der Film ʺʹWir sind jüdische Deutscheʹ – Erbe und Identität seit 1945ʺ am Donnertag, 16. Dezember um 21.45 Uhr schlägt den Bogen von den kleinen, überwiegend orthodoxen Nachkriegsgemeinden bis heute: über die Beschränkungen jüdischen Lebens in der DDR und die Zuwanderung der sogenannten Kontingentflüchtlinge ab 1990, die Neuentwicklung des liberalen Judentums, das an deutsche Traditionen vor der Shoa anknüpft, bis zum Bau neuer Synagogen im Herzen der Städte. In Frankfurt, Leipzig und Berlin kommen Frauen und Männer zu Wort, die Wert darauf legen, nicht als Opfer gesehen zu werden. In der Gesprächssendung ʺJüdisches Leben in Deutschland: Dritte Generation im Aufbruchʺ um 22.30 Uhr aus dem Jüdischen Museum Berlin diskutieren Museumsdirektorin Hetty Berg, die international erfolgreiche Autorin Deborah Feldman, der deutsch-russische Schriftsteller Dmitrij Kapitelman und Laura Cazés, Kommunikationschefin der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, Autorin und Feministin, darüber, was die sogenannte dritte Generation, die heute in Deutschland lebenden Enkel der Holocaust-Überlebenden, bewegt.