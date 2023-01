Historisches Interview mit Anti-Apartheid-Kämpfer alpha-retro: Weiß in Südafrika

Im September 1977 wurde der schwarze Studentenführer Steve Biko von der südafrikanischen Polizei zu Tode gefoltert. Sein Tod gilt als Wendepunkt der internationalen Wahrnehmung des Apartheid-Regimes und führte endgültig zu dessen Ächtung. Das einzig existierende Filmmaterial über Steve Biko ist ein Interview des Filmemachers Edmund Wolf mit dem Freiheitskämpfer für seine investigative Reportage "Weiß in Südafrika". ARD alpha zeigt das historische Filmdokument am Freitag, 13. Januar 2023 um 21.00 Uhr: "alpha-retro: Weiß in Südafrika (1977)".