alpha-retro: "Memphis lebt" Elvis: '68 Comeback Special

Nachdem Elvis Presley in den 60er Jahren überwiegend harmlose Unterhaltungsfilme gedreht hatte, läutete er im Dezember 1968 mit einer legendär gewordenen NBC-Sendung sein Comeback auf der Bühne ein. ARD-alpha zeigt das Konzert mit einer neu produzierten Einführung und Studiotour von Steve Binder, der vor 50 Jahren auch das "'68 Comeback Special" von Elvis produzierte und Regie führte: "alpha-retro: 'Memphis lebt!'" am Samstag, 29. Dezember 2018, 20.15 Uhr.

Nach einer langen Pause, in der er sich seiner Filmkarriere gewidmet hatte, spielte Elvis Presley erstmals 1968 wieder live auf der Bühne und begeisterte seine Fans aufs Neue. Das als "'68 Comeback Special“ bekannt gewordene Konzert löste erneut eine Elvis-Euphorie aus. Der King, ganz in schwarzes Leder gekleidet, singt seine größten Hits und zeigt sich in dieser legendär gewordenen NBC-Sendung auf der Höhe seines Erfolgs.