alpha-retro Landleben in den den 60er- und 70er-Jahren

Bäuerliches Leben in den 60er- und 70er-Jahren in Deutschland, das ist eine Welt im Wandel. Für viele Bauern ist es attraktiv, zum Arbeiten in die Fabrik zu gehen. Manche Höfe sind zu klein, die Arbeit ist hart und bringt wenig ein. Wie verändert dieser Strukturwandel die Menschen und das Dorf? Was denken sie selbst darüber, die Alten und die Jungen, die Männer und die Frauen? ARD-alpha wirft mit "alpha-retro: Landleben" am Freitag, 22. Mai 2020 ab 20.15 Uhr einen Blick zurück in diese Zeit. Vier Dokumentationen stellen beide Seiten vor, die der Tradition und die des Wandels.