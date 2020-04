alpha retro: Gestatten Sie? Ein Tanzunterricht mit dem Ehepaar Fern

Kein Sport im Verein, kein Treffen zum Joggen mit Freunden. Während der Corona-Krise mangelt es vielen an Bewegung. In Zeiten von "Social Distancing" bittet daher jetzt "alpha-retro" zum Tanztee im eigenen Wohnzimmer: "Gestatten Sie?" heißt es ab Sonntag, den 5. April, jeweils um 17.00 Uhr und um 17.30 Uhr in ARD-alpha.

Mit ihrem zwölfteiligen Fernsehtanzkurs "Gestatten Sie?" brachten sie in den Sechzigerjahren die Tanzschule in die Wohnzimmer: die Tanzlehrer Ernst und Helga Fern. Zur Livemusik der Media-Band des WDR-Orchesters unter der Leitung von Harald Banter lehrten sie das Fernsehpublikum nicht nur Gesellschaftstänze wie Cha-Cha-Cha, Tango oder Wiener Walzer, sondern auch tadellose Haltung und Etikette. Wie fordert man eine Dame zum Tanzen auf? Was ist auf dem Parkett erlaubt und was nicht? "Gestatten Sie?" gibt Antworten aus der Sicht der Sechzigerjahre. Auch die Mode von damals ist sehenswert.