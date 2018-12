Straßenfeger im Weihnachtsprogramm Einer wird gewinnen mit Hans-Joachim Kulenkampff

Gut zwei Jahrzehnte gab es die Quizshow "Einer wird gewinnen" im Ersten mit Hans-Joachim Kulenkampff. "alpha-retro" zeigt im Weihnachtsprogramm noch einmal drei frühe Folgen des legendären Straßenfegers aus den Jahren 1968 und 1969: am ersten und zweiten Feiertag sowie am 27. Dezember 2018, jeweils um 20.15 Uhr, in ARD-alpha.

Die Sendungen im Einzelnen:

1. Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 25. Dezember 2018, 20.15 Uhr:

In dieser Ausgabe des Quiz vom Februar 1968 trägt Mezzosopranistin Joanna Simon Arien vor, der Tanzclub TD-Rot-Weiß Düsseldorf zeigt einen Formationstanz, und Juliette Greco hat einen großen Auftritt. Ein weiterer Höhepunkt ist Hans-Joachim Kulenkampff in der Rolle des Giacomo Casanova in einem zugespielten Sketch.

2. Weihnachtsfeiertag, Mittwoch, 26. Dezember 2018, 20.15 Uhr:

Lucia Popp singt in dieser Ausgabe vom Dezember 1968 eine Arie aus dem "Barbier von Sevilla"; Roberto Blanco, Michael Hinz und andere spielen in einer Theaterszene. Hermann Prey singt "Caro mio ben" und anschließend zusammen mit den Wiener Sängerknaben "Leise rieselt der Schnee". Showmaster Hans-Joachim Kulenkampff ist in einem Sketch als Diogenes in der Tonne zu sehen.

Donnerstag, 27. Dezember 2018, 20.15 Uhr:

In dieser Ausgabe vom April 1969 ist u. a. das Internationale Vokalisten-Ensemble Zvi Caspi zu Gast. In einer Spielszene treten Peter Mosbacher, Peter Ehrlich sowie Horst Frank auf. Die Gruppe 'The Rennos' zeigt eine clowneske Akrobatiknummer, und Quizmaster Hans-Joachim Kulenkampff tritt in einer Spielszene als Prometheus auf.