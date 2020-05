Die Alpen sind eine faszinierende Landschaft, ein Wirtschaftsraum – und ein Verkehrshindernis. Wie vor 50 und mehr Jahren daran gearbeitet wurde, Menschen, Tiere und Waren in und über die Berge zu bringen, zeigt ARD-alpha mit "alpha-retro: Die Erschließung der Alpen", am Freitag, 15. Mai 2020 ab 20.15 Uhr. Die vier Dokumentationen erzählen, wie sehr sich die Welt der Alpen in dieser Zeit verändert hat: Sie berichten vom Leben der Senner auf der Almhütte ohne elektrischen Strom, aber auch vom Bau der Brennerautobahn unter Einsatz der modernsten Technik. Dazwischen scheinen Welten zu liegen.

Wie baut man eine Seilbahn? Der legendäre Bergsteiger, Bergfilmer, Schauspieler und Schriftsteller Luis Trenker erzählt um 20.15 Uhr in seinen "Geschichten vom Seilbahnbau" aus dem Jahr 1970 vom Bau der ersten "Aufstiegshilfen" in den Alpen. Als junger Mann hat er erlebt, mit wie viel harter Arbeit und noch mehr Gefahr es verbunden war, den Touristen eine bequeme Fahrt hinauf auf die Berggipfel zu ermöglichen.

Das Filmdokument "Karwendelalmen oder das Jahr auf der Alm" um 20.35 Uhr begleitet einen Almsommer im Jahr 1956. Warum treiben Bauern ihr Vieh – auch Schweine sind mit dabei – auf die Almen, über Altschnee, durch Sturzbäche, über steiles, unwegsames Gelände? Und wie ist das Leben der Senner da oben, was schützt sie vor Kälte, Hagel, Regen? Was verdienen sie mit ihrer Arbeit? Die harte Realität hat jedenfalls nichts mit der schon damals weit verbreiteten romantischen Verklärung des Lebens in den Bergen zu tun.

"Alpenstraße" heißt die Dokumentation um 21.20 Uhr, in der beklagt wird, dass der Straßenbau den Bedürfnissen des "Autourlaubers" in keiner Weise gerecht werde. Vom Bodensee zum Königssee soll der Autotourist endlich freie Fahrt haben: Damals, 1962, galt dies als Fortschritt. Heute, in Zeiten des überbordenden Individualverkehrs, erscheinen die einst kritisch gemeinten Bilder der schmalen Straßen in der weiten Landschaft wie das pure Idyll.

Der Film "Brücke über die Alpen" um 21.35 Uhr dokumentiert den Bau der Brennerautobahn. Eine Architektur des Wahnsinns sei das, pure Utopie, so urteilten selbst Experten über die erste Hochgebirgsautobahn der Welt. Jahrelange Planung, Prozesse, Einsprüche, dann: Sprengung von Felsen, Abriss alter Bauernhöfe, Bewegung riesiger Materialmengen, gigantische Bauteile, in beinahe 200 Metern Höhe millimetergenau zusammengefügt, tödliche Unfälle, unvorhersehbare geologische Formationen – am Ende ist daraus eine Verkehrsachse geworden, die mit ihrer minimalen Steigung die Berge beinahe vergessen lässt.