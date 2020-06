Lebenswelten von Kindern und Jugendlichen, so unterschiedlich, als würden sie auf verschiedenen Planeten aufwachsen: Darüber sendet ARD-alpha drei Dokumentationen. Gedreht wurden sie zwischen 1962 und 1971, und es sind, gerade in der Zusammenschau, faszinierende Bilder der ökonomischen Differenz und der kulturellen Distanz: Straßenkinder aus Neapel, "höhere" Töchter in Schweizer Internaten und Bauernkinder aus einem Tessiner Dorf: "alpha-retro: Arme und reiche Kinder" bringt diese sozialen Gegensätze am Freitag, 19. Juni 2020, ab 20.15 Uhr an einem Sendeabend zusammen.

Kinder in den Straßen der Stadt beim Arbeiten: Sie betteln, übernehmen kleinere Jobs. Ein Schulbesuch ist da nicht möglich. Die Dokumentation "Der Teufelskreis – ein Bericht aus Neapel" von 1966 um 20.15 Uhr zeigt eine weniger schöne Seite dieser schönen Stadt: eine Barackensiedlung ohne fließendes Wasser, ohne Kanalisation, ohne Müllabfuhr. Ihre Bewohner finden kaum jemals eine Arbeit. Deshalb müssen die Kinder zum Lebensunterhalt der Familie beitragen. Viele leben auf sich allein gestellt, sechs-, siebenjährige Straßenkinder. Aber es gibt Menschen, die ihnen in ein anderes Leben helfen. Einer von ihnen ist der Priester Borelli.

Die Dokumentation "Höhere Töchter. Beobachtungen am Genfer See" um 21.00 Uhr besucht im Jahr 1962 ein Mädcheninternat in der Schweiz. Dort geht es vor allem darum, sich auf das Leben als perfekte Gattin an der Seite eines Mannes vorzubereiten, der, wie die jungen Damen selbst, aus der obersten sozialen Etage kommen sollte. Das Leben zwischen Tanzen, Wasserskifahren und Französischstunden in den gepflegten Gärten dieser Institute kommentiert der Film sehr genau und zugleich höchst ironisch.

Der Fluss Verzasca kommt hoch aus den Bergen des Tessins. In den Dörfern des Tals leben 1971 nur noch wenige Bauernfamilien. Weil die Armut groß ist, sind die meisten in die Stadt abgewandert. Die Dokumentation "Dorfkinder im Tessin" um 21.45 Uhr begleitet die Kinder von Sonogno in die Zwergschule, in der eine Lehrerin alle Altersgruppen in einem Raum unterrichtet. Im Sommer gehen die Kinder hinauf auf die Alm, hüten dort mit den Großeltern Kühe, Ziegen, Schweine. Es ist eine Kindheit in einfachsten Verhältnissen.