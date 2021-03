Dokureihe Die Zukunft der Stadt

Die Menschheit tritt ein in ein "Jahrtausend der Städte": Schon heute lebt und arbeitet mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in urbanen Zentren. Am Beispiel der Hightech-Metropolen Tokyo, Singapur und New York beschreibt die dreiteilige Doku-Reihe "Die Zukunft der Stadt" die Visionen und Herausforderungen der Lebensräume von morgen – vom 29. März bis 12. April 2021 montags um 20.15 Uhr auf dem Sendeplatz "alpha-planet" in ARD-alpha.

Städte werden im 21. Jahrhundert integraler Bestandteil des Gesellschaftssystems sein: Stadtstruktur und Architektur fördern die Gesundheit und das Wohlbefinden der Einwohner. Am Beispiel der Städte Tokyo, Singapur und New York wird aufgezeigt, wie sich ein Stadtuniversum neu erfinden muss. Schwindende Ressourcen verlangen Einfallsreichtum in Bezug auf Städtebau und Städteplanung. Die Hightech-Metropolen sind Experimentierfeld und Laboratorium für neue Konzepte von Mobilität und Ressourcenkreisläufen.

Tokyo ist die größte, schnellste und mobilste Stadt der Welt: eine Metropole ohne historisch gewachsenes Stadtbild, ein chaotisch wirkendes urbanes Patchwork zwischen Ultramoderne und Tradition, zwischen Megacity und Kleinstadt, das sich scheinbar endlos in das umgebende Land hinein erstreckt. Nirgendwo sonst sind jeden Tag so viele Menschen unterwegs zu den unterschiedlichsten Orten und Beschäftigungen: Die Metropole gleicht einem Gewirr von (?) simultanen Bewegungen über und unter der Erde, das aber gut funktioniert. Wie kann sich ein Stadtuniversum wie Tokyo neu erfinden? Wie schafft man bei laufendem Betrieb eine neue urbane Kultur für das 21. Jahrhundert? Das zeigt die erste Folge der Doku-Reihe "Die Zukunft der Stadt" am Montag, 29. März um 20.15 Uhr.

Singapur, wird oft gesagt, ist die Zukunft im Heute: eine junge, stark wachsende Millionenstadt nahe am Äquator, zwischen Indischem Ozean und Südpazifik. Eine Hightech-Metropole, ein Silicon Valley in der Vertikalen, ein internationaler Bankenplatz und Touristen-Hotspot. Menschen aus aller Welt wollen hier leben und arbeiten. In den letzten zwei Jahrzehnten ist Singarpur in die Weltliga der bekanntesten und beliebtesten Städte aufgestiegen und gilt als heimliche Hauptstadt Südostasiens, ist aber zugleich arm an Ressourcen. Die Metropole ist das Laboratorium der Welt in Bezug auf die Vereinbarkeit von ökonomischem Wachstum und Nachhaltigkeit und spielt hier eine Vorreiterrolle im 21. Jahrhundert. Die zweite Folge der Doku-Reihe stellt am Ostermontag, 5. April um 20.15 Uhr Zukunftsszenarien vor, die in der urbanen, hochverdichteten Stadt umgesetzt werden.

New York ist groß, und Manhattan ist die Verkörperung der Metropolis des 20. Jahrhunderts. Zwischen Central Park und der Südspitze von Manhattan ballt sich die Wirtschaftskraft der Megacity, das Geschäfts- und das Finanzzentrum der USA sowie der ganzen westlichen Hemisphäre. Aber verglichen mit den neuen Metropolen Asiens ist New York alt. Es muss sich erneuern, um den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts begegnen zu können. Wie rüsten sich Stadtteile wie Manhattan für das digitale Zeitalter? Was ist die Antwort New Yorks auf Fragen zu den Themen Nachhaltigkeit und Diversität unter Einbeziehung der Natur? Die dritte Folge der Doku-Reihe gibt am Montag, 12. April um 20.15 Uhr Einblick in die urbane Infrastruktur der Zukunft und zeigt, wie die Weiterentwicklung New Yorks in Konkurrenz zu anderen Weltmetropolen voranschreitet.

"alpha-planet"



Klima, Energie und Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Welternährung – das sind globale Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Wie leben wir auf der Erde? Was kann die Gesellschaft, aber auch jeder Einzelne tun, damit sie auch für nachfolgende Generationen lebenswert bleibt? Für Fragen wie diese hat ARD-alpha einen festen wöchentlichen Sendeplatz eingerichtet: Unter dem Label "alpha-planet" gibt es montags ab 20.15 Uhr Dokumentationen, Reportagen und Gespräche, die sich mit dem Leben auf der Erde und ihrer Zukunft auseinandersetzen.