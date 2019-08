alpha-retro Sedlmayrs Reisen

Walter Sedlmayr war in den siebziger und achtziger Jahren einer der populärsten deutschen Schauspieler. In Fernsehserien wie "Polizeiinspektion 1" als Kommissar Schöninger verkörperte er den peniblen Beamten und besserwisserischen Grantler, der am Ende sein "goldenes Münchner Herz" offenbart. In dieser Zeit prägte er als Autor und Darsteller außerdem das Genre der Reisedokumentation mit seiner bedächtigen, ironischen und kritischen Kommentierung. ARD-alpha zeigt mit "alpha-retro: Sedlmayrs Reisen" an jedem Samstag im August 2019 zwei dieser Filme, jeweils 20.15 und 21.00 Uhr.