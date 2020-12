Weihnachtsprogramm Ägypten-Schwerpunkt in ARD-alpha

Mit einem großen Ägypten-Schwerpunkt lädt ARD-alpha Im Weihnachtsprogramm zu einer Expedition in das sagenhafte Land am Nil ein. Die jeweils dreiteiligen britischen Doku-Reihen "Der Fall Tutanchamun" und "Schätze des alten Ägypten", ein "alpha-thema: Ägypten", Archivschätze und der fünffach Oscar-prämierte Monumentalfilm "Cleopatra" von 1963 mit Elizabeth Taylor lassen von Dienstag, 22., bis Sonntag, 27. Dezember 2020 die Welt der Götter und Pharaonen lebendig werden.

Jahrelang hatte der britische Archäologe Howard Carter erfolglos danach gesucht, dann wurde er schließlich fündig: Die Entdeckung des nahezu ungeplünderten Grabes des jungen Pharaos Tutanchamun 1922 war eine Sensation und machte Carter über Nacht weltberühmt. Die dreiteilige Doku-Reihe "Der Fall Tutanchamun" zeigt den Pharao von Dienstag, 22., bis Heiligabend, 24. Dezember jeweils um 20.15 Uhr in seinen letzten Tagen als Gottkönig, gibt Einblick in seine Lebenswelt und spürt den Geheimnissen seines Todes nach. Sie erzählt, wie Tutanchamun als 19-Jähriger eine der fortschrittlichsten Zivilisationen seiner Zeit regierte, wie sein plötzlicher Tod die Ordnung Ägyptens ins Wanken brachte und wie die Entdeckung seines Grabes mehr als 3.000 Jahre später weltweit einen Ägypten-Hype auslöste.

Geschichte und Gegenwart des Landes der Pharaonen stehen im Mittelpunkt des Themenabends "alpha-thema: Ägypten" am Mittwoch, 23. Dezember. Die Dokumentation "Basare der Welt: Kairo" um 21.00 Uhr lädt zu einem Bummel durch die Altstadt und vor die Tore der Millionenmetropole ein und stellt u. a. den traditionsreichen Basar "Khan el Khalili", mit seinem alten ägyptischem Handwerk ein Paradies für Schatzsucher, und den Kamelmarkt Birqash vor. Um 21.45 Uhr macht die "nachtlinie extra" Station im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München. Die Direktorin Dr. Sylvia Schoske und Moderator Andreas Bönte unternehmen einen kurzweiligen Streifzug durch 5.000 Jahre Kunst und Kultur des alten Ägypten. Der Film "Ägypten – Reise ins Land der Pharaonen" aus der Reihe "Länder-Menschen-Abenteuer" dokumentiert um 22.15 Uhr schließlich Alltagsleben und Kultur in Ägypten. Das Kamerateam begleitet die Archäologin Dr. Nadine Moeller von der Universität Chicago bei ihrer Grabungskampagne in Edfu, einer der besterhaltenen Städte in Ägypten, und zeigt den Grabungschef Rais Taib, einen ägyptischen Bauern, bei seiner Arbeit und im Alltag.

Mit fünf Archivschätzen aus den 60er- bis 80er-Jahren gibt "alpha-retro: Das alte Ägypten" am 1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember ab 20.15 Uhr Einblick in die Mumienforschung sowie die Ägypten-Begeisterung vergangener Jahrzehnte und beobachtet das Alltagsleben im oberägyptischen Niltal und in der antiken Kulturmetropole Alexandria.

Die Schätze des alten Ägypten verbindet man vor allem mit den geheimen Grabkammern der Pharaonen, Räumen voller Gold und seltener Kunstgegenstände. In der dreiteiligen Doku-Reihe "Schätze des alten Ägypten" am 2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember ab 17.25 Uhr sucht der Kunsthistoriker und Kunstkritiker Alastair Sooke an Orten abseits der bekannten Touristenattraktionen nach außergewöhnlichen Meisterwerken und Schlüsselobjekten der 3.000-jährigen altägyptischen Geschichte, die die Lebens- und Gedankenwelt einer der faszinierendsten Hochkulturen erschließen. In modernen Experimenten erprobt Sooke außerdem altägyptische Herstellungsmethoden. Vorgestellt werden u. a. die Pyramiden von Gizeh, das einzige noch erhaltene Weltwunder der Antike, Nofretete, die Goldmaske des Tutanchamun und der große Tempel Ramses II. in Abu Simbel.

Als besonderen Höhepunkt zeigt ARD-alpha am 26. Dezember um 20.15 Uhr Joseph L. Mankiewicz‘ Weltklasse-Monumentalfilm "Cleopatra" von 1963 mit Elizabeth Taylor, Rex Harrison und Richard Burton in den Hauptrollen. Er erzählt die Geschichte der legendären letzten Königin Ägyptens, die zur Sicherung ihrer politischen Macht Liebesbeziehungen mit Julius Caesar und Marcus Antonius, den mächtigsten römischen Staatsmännern ihrer Zeit, begann. "Der Film ist nicht nur eine optische Wucht, er ist (…) auch eine cineastisch bemerkenswerte Nachbildung einer historischen Epoche", urteilte das Magazin Daily Variety 1963 über den bis 2009 teuersten Spielfilm der Filmgeschichte.