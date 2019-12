1979 - ein Schlüsseljahr der Geschichte Als die Welt von heute begann

1979 ist ein Jahr der gewaltsamen Umbrüche in einer bis heute virulenten Konfliktregion, in Iran, Saudi-Arabien und Afghanistan. In Europa kündigen sich Veränderungen an, die in sehr unterschiedliche Richtungen weisen. Ist 1979 ein “Schlüsseldatum des 20. Jahrhunderts“, wie der Philosoph und Kulturwissenschaftler Peter Sloterdijk meint? Ist es, nach dem Politikwissenschaftler Claus Leggewie, der “Beginn der multipolaren Welt von heute“? ARD-alpha widmet diesem Jahr der Krisen und Impulse am Sonntag, 8. Dezember 2019, um 20.15 Uhr eine Diskussionssendung und einen Dokumentarfilm um 21.15 Uhr.

In der Diskussion “1979 – Als die Welt von heute begann“ um 20.15 Uhr spricht Moderator Andreas Bönte mit dem Historiker Professor Frank Bösch und dem ehemaligen Bundesfinanzminister und heutigen CSU-Ehrenvorsitzenden Dr. Theo Waigel über die Ereignisse des Jahres 1979, in dem sich weltweit Krisen, Aufbrüche und Revolutionen häufen. Die iranische Revolution und der sowjetische Einmarsch in Afghanistan weisen voraus auf die Krisenherde des 21. Jahrhunderts. Auch in Europa setzt das Jahr 1979 Zeichen mit dem ersten Besuch des polnischen Papstes in einem kommunistischen Land, dem Beginn der Ära von Margaret Thatchers neoliberaler Politik und der neu gegründeten Grünen Partei in der Bundesrepublik Deutschland. Deng Xiaopings Reise in die USA öffnet China zur Welt, der AKW-Unfall von Harrisburg zeigt das Gefahrenpotential der Atomkraft, und die vietnamesischen Boat-People konfrontieren die Deutschen erstmals mit weltweiten Flüchtlingsströmen.

Der Dokumentarfilm “Mekka 1979 – Urknall des Terrors?“ um 21.15 Uhr blickt auf die politischen, religiösen und geopolitischen Folgen des Terroranschlags auf die Große Moschee in Mekka mit beinahe 1000 Todesopfern am 20. November 1979. Um 5.30 Uhr stürmten mehrere Hundert schwer bewaffnete Männer das Gebäude und forderten die Abdankung der saudi-arabischen Königsfamilie und den Wiederaufbau eines radikalislamischen Staates. Die Armee des saudischen Königshauses bekam den heiligen Ort nur durch den Einsatz von Gas und mithilfe französischer Anti-Terror-Einheiten wieder unter Kontrolle. War das lange totgeschwiegene Ereignis die Geburtsstunde des islamistischen Terrors? Am Ende steht die Frage, ob der derzeitige Kronprinz Mohammed bin Salman die Tür zu einem moderaten Islam öffnen wird. Regisseur Dirk van den Berg sprach exklusiv mit Protagonisten und Zeugen und analysierte die Aussagen von Geheimdienstmitarbeitern.