BDA-Preis für Architekturkritik 2021 "Besondere Auszeichnung" für BR-Redakteurin Sabine Reeh

Die Reihe "Traumhäuser"

"Traumhäuser" ist ein Architekturfilmformat, das seit 2006 in zehnteiligen Staffeln im BR Fernsehen ausgestrahlt wird. Die Reihe stellt herausragende Einfamilienhäuser in Bayern vor, die hochwertige, anspruchsvolle Baukultur repräsentieren. Gleichzeitig illustrieren die von einer Fachjury ausgewählten Projekte baupolitische Themen wie ökologisches Bauen, Bauen im Bestand, Bauen in der Stadt oder den Umgang mit schwierigen Bauplätzen. Protagonisten der Sendereihe sind Architekten und Bauherren, die Neues wagen, ohne dabei Tradition und Umfeld zu missachten. Die Reihe dokumentiert die Entstehung der Traumhäuser von der Planung bis zum Einzug der Bauherren. Ab 7. November 2021 wird die sechste Staffel der Reihe im Rahmen der ARD-Themenwoche „Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zu Hause?“, die unter der Federführung des Bayerischen Rundfunks stattfindet, im BR Fernsehen ausgestrahlt. Die siebte Staffel geht demnächst in Produktion.