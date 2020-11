BR Sport "Anwaxln": Neue Web-Show für Wintersport-Fans

Jeden Donnerstag wird ein Event des kommenden Wochenendes präsentiert und in rund sieben Minuten vorgestellt: von Ski Alpin bis Rodeln und von Biathlon bis Skispringen – quer durch alle Wintersportarten. Was muss man zu der Veranstaltung wissen? Was macht das Event so besonders? Was machen die Sportlerinnen und Sportler auf ihren Social Media-Auftritten? Und wie stehen die Chancen der bayerischen Athletinnen und Athleten?



All diese Fragen beantworten die Hosts Carolin Ranz und Jan Wiecken in einer Doppelmoderation.

Zu sehen ist "Anwaxln" im Netz bei Facebook/BR24 Wintersport, bei BR24Sport.de, in der BR24 App, in der BR Mediathek und auf dem BR24 Youtube-Kanal.