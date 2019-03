Vom BR für KiKA und Das Erste Tierreporterin Anna auf der Alm und bei den Pferden

Folge 1: Die erste Reitstunde (4. Mai 2019)

Reiten lernen – diesen langgehegten Traum erfüllt sich Anna in fünf neuen Folgen. Auf dem Reiterhof Eulenthal bekommt sie Reitunterricht von Chrisi. In ihrer ersten Reitstunde geht es erstmal um das kleine Einmaleins rund ums Pferd: Wie nähert man sich einem Pferd richtig, wie wird es geputzt, gesattelt und aufgetrenst. Dann darf Anna auch schon aufsteigen und das macht sie gar nicht mal so schlecht.



Folge 2: Selbst die Zügel in der Hand (11. Mai 2019)

Schon in der zweiten Folge nimmt Anna die Zügel selbst in die Hand. Sie lernt Hufschlagfiguren und Reiterspiele kennen. Dabei wird ihre Geschicklichkeit und Ausdauer auf die Probe gestellt. Denn Anna muss ihrem Pferd ganz allein die Richtung vorgeben und gleichzeitig fest im Sattel bleiben.



Folge 3: Der erste Ausritt (18. Mai 2019)

In der dritten Folge geht es raus aus der sicheren Reitbahn in die Natur. Gemeinsam mit anderen Reitschülerinnen und Reitlehrerin Chrisi unternimmt Anna einen abenteuerlichen Ausritt durch den Wald und über Wiesen. Im Galopp erlebt sie, wie sich das Glück auf dem Rücken der Pferde anfühlt.



Folge 4: Reiten wie ein Cowgirl (25. Mai 2019)

Nachdem Anna die Grundlagen der englischen Reitweise gelernt hat, will sie herausfinden, wie Westernreiten funktioniert. Ganz anders - so viel steht schnell fest. Anna muss sich erst an den anderen Sattel und die lockere Zügelführung gewöhnen. Aber nach kurzer Zeit sieht das schon wie bei einem richtigen Cowgirl aus.



Folge 5: Mit Pferden sprechen (1. Juni 2019)

In der fünften Folge besucht die Tierreporterin zwei ganz besondere Trainer, die mit ihren Pferden "sprechen" können. Egon zeigt ihr, wie sie das Verhalten der Pferde besser verstehen kann. Und bei Alex erlebt sie wie Freiheitsdressur ohne Zügel und Halfter funktioniert. Dafür braucht es großes Vertrauen zwischen Mensch und Pferd.