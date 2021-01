Wege aus dem Hass alpha-thema: Hate-Speech

Internationale Experten haben beim ersten virtuellen Israelisch-Europäischen Mediengipfel in Tel Aviv in ihren Debattenbeiträgen die digitalen Herausforderungen von Hate-Speech und Antisemitismus analysiert - das Gespräch macht unter dem Titel "Allianzen gegen den Hass" um 21.45 Uhr den Auftakt zum alpha-thema. Kai Diekmann, ehemaliger Bild-Chefredakteur und Gründer der Social Media-Agentur "storymachine", sagt auf der Tagung, die Sozialen Medien mit ihren Algorithmen hätten "dem Journalismus seine Seele geraubt". Dass die Corona-Pandemie eine neue, weltweite Welle antisemitischer Schmähungen in Internet und Sozialen Medien losgetreten hat, zeigen Studienergebnisse, die Prof. Dina Porat präsentiert, Chefhistorikerin der israelischen Holocaustgedenkstätte Yad Vashem. Nach den Diskussionen bleiben Fragen offen, und das ist auch gut so, betont Initiatorin und ARD-Studioleiterin Tel Aviv Susanne Glass: "Denn wer Fragen hat, bleibt gesprächsbereit."