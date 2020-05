Bayerischer Rundfunk Abo-Saison 2019 / 2020 endet vorzeitig

Vor dem Hintergrund der weiter bestehenden Verbote und Auflagen für den Proben- und Konzertbetrieb bei Orchestern und Chören ist der Bayerische Rundfunk gezwungen, alle noch geplanten Abonnement-Konzerte der Saison 2019/20 von Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie des Münchner Rundfunkorchesters abzusagen. Auch die Saison der Konzertreihe musica viva endet damit vorzeitig. Bereits gekaufte Tickets werden erstattet. Über eine Absage oder Verlegung des Konzerts „Klassik am Odeonsplatz“ am 10. Juli 2020 wurde noch nicht entschieden.

Der BR wird bis zum Saisonende alle Optionen nutzen, seinen Ensembles im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben dennoch Auftrittsplattformen in seinen Programmen und in alternativen Veranstaltungs- und Musikvermittlungsformaten zu ermöglichen. Geprobt wird bereits, unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneregeln. Allerdings ist dies aktuell nur mit kleineren Ensembles möglich.

Gemeinschaftskonzert im Live-Stream

Für Sonntag, 24. Mai 2020, plant der Bayerische Rundfunk, mit einem dreistündigen, live gestreamten Gemeinschaftskonzert ein Zeichen für die Kultur zu setzen. Mitwirkende sind Musikerinnen und Musiker des Symphonieorchesters des Bayerischen Rundfunks, des Münchner Rundfunkorchesters sowie Mitglieder des Chores des Bayerischen Rundfunks.

Im Rahmen des Konzerts wird zu Spenden zugunsten des Nothilfefonds der Deutschen Orchester-Stiftung aufgerufen. Das Gemeinschaftskonzert wird ab 19 Uhr live in 3sat, im Videostream auf BR-KLASSIK Concert und im Radio auf BR-KLASSIK sowie zeitlich versetzt ab 22 Uhr in ARD-alpha übertragen. Detaillierte Informationen zum Programm folgen in den nächsten Tagen.

Erstattung der Tickets

Abonnenten der BR-Klangkörper erhalten den Wert ihres ausgefallenen Konzerts zurück und werden dazu so bald wie möglich direkt kontaktiert. Einzelkartenkäufer werden gebeten, ihre Tickets bis spätestens 1. August 2020 dort zurückzugeben, wo sie gekauft wurden. Der Kartenwert wird zurückerstattet. Kunden, die ihre Karten bei BRticket gekauft haben, erhalten alle Informationen zur Rückerstattung unter www.br-ticket.de.

Saisonvorschau 2020/21

Chor und Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks sowie das Münchner Rundfunkorchester haben erst vor Kurzem ihre Vorschau auf die Konzertsaison 2020/21 präsentiert:

Chor des Bayerischen Rundfunks

https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/konzerte-saison-vorschau-chor-des-br-100.html



Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks

https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/brso-vorschau-2020-21-konzertsaison-100.html



Münchner Rundfunkorchester

https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/muenchner-rundfunkorchester-2020-21-saison-vorschau-100.html



musica viva

https://www.br-musica-viva.de/musica-viva-saison-2020-2021/