Web-Serie Abi20 - Abitur in Zeiten von Corona

Lernen und Unterrichten im Krisenmodus: Seit Montag, 27. April, dürfen auch die Abiturienten des Münchner St.-Anna-Gymnasiums wieder zur Prüfungsvorbereitung an ihre Schule. Die sechsteilige Webserie "Abi20 - Abitur in Zeiten von Corona" dokumentiert vom Shutdown im März und fortlaufend bis zur Reifeprüfung die Entwicklung aus Sicht von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrkräften, mit allen Höhen und Tiefen.

Die Videos sind auf der CAMPUS-Seite, in der BR Mediathek und dem BR Youtube-Channel zu sehen, außerdem ab 4. Mai 2020 immer mittwochs im CAMPUS Magazin in ARD-alpha. Nach dem Abi und der Zeugnisübergabe fasst eine 30-minütige Fernsehreportage die Ereignisse abschließend zusammen und fragt die Schülerinnen und Schüler nach ihren Zukunftsplänen.

Hier sind die Filme zu sehen:

Im Internet (jede Woche mittwochs ein neues Video)

CAMPUS und BR Mediathek

BR Youtube-Channel

Im "CAMPUS MAGAZIN" in ARD-alpha

Jeweils zwei Folgen montags, 22.45 Uhr: 4. Mai, 18. Mai und 29. Juni 2020

Die zusammenfassende Reportage wird als "Campus Magazin-extra" am Montag, 27. Juli 2020, um 22.45 Uhr ausgestrahlt.

Bei den Abiturientinnen und Abiturienten ist die Angst groß, falsch zu lernen - aber fast alle sind sicher, dass die Anforderungen und Benotung nicht ganz so streng sein werden. Alles andere wäre aus ihrer Sicht unfair. Die Lehrerinnen und Lehrer kämpfen mit ganz anderen Problemen. Alle wollen ihre Schülerinnen und Schüler trotz Corona fürs Abi fit machen. Aber wie kommt man mit der Technik klar für die Prüfungsvorbereitung via Lernplattform, Mail und Videokonferenz? Wie fängt man Schülerinnen und Schüler ein, die gar nichts tun fürs Abi? Und wie funktionieren Unterricht und Lernen, seitdem die Abiturienten mit Einschränkungen wieder in die Schule dürfen?

Produziert wird die Campus Web-Serie von der preisgekrönten Dokumentarfilmerin Barbara Weber und dem Preisträger der Deutschen Kamera Tom Wittmann im Auftrag des Bayerischen Rundfunks.