15 Jahre Lansing 8.500 feiern Familientag bei "Dahoam is Dahoam"

Nach zwei Jahren Corona-Pause war es am Samstag, 8. Oktober 2022, endlich wieder soweit: 8.500 Anhängerinnen und Anhänger der BR-Kultserie „Dahoam is Dahoam“ („DiD“) strömten ins fiktive Seriendorf Lansing bei Dachau, um gemeinsam mit ihren Serienlieblingen den „DiD“-Familientag zu feiern. Er markierte in diesem Jahr den krönenden Abschluss des 15-jährigen Jubiläums der Serie - auf den Tag genau 15 Jahre nach der Ausstrahlung der Premierenfolge.

Unter dem Motto „Ti amo - Lansing!“ - eine Anspielung auf eine Italienreise in der Handlung der aktuellen Jubiläumsfolgen - erlebten die Besucherinnen und Besuchern ein buntes Bühnenprogramm mit bayerisch-italienischer Note. Dabei boten Darstellerinnen und Darsteller zum Beispiel Musik- und Gesangseinlagen oder waren in Sketchen, Spielen oder Quiz-Runden zu erleben. Großer Andrang herrschte auch an den Autogrammständen sowie bei den Studioführungen durch die beliebten Innenkulissen der Serie. Auch das Angebot an den Essens- und Getränkeständen folgte dem bayerisch-italienischen Motto des Familientags.

"Wenn man sieht, mit welcher Begeisterung hier die Menschen, jung und älter, aus ganz Bayern kommen, dann zeigt das eben auch: Das macht kein Netflix und kein Instagram, das macht nur der Bayerische Rundfunk. So viele hier hat „Dahoam is Dahoam“ jetzt 15 Jahre in ihrem Leben begleitet - Jugendliche, Eltern, Großeltern. Und wenn sie mal eine Sendung verpassen, dann schauen sie in der Mediathek. Sogar am Strand von Italien, haben sie mir erzählt." BR-Intendantin Dr. Katja Wildermuth

Seit dem Start am 8. Oktober 2007 hat sich "Dahoam is Dahoam" zur erfolgreichsten täglichen Vorabendserie in Bayern und zugleich zu einer der bekanntesten Marken im BR Fernsehen entwickelt.

Bundesweit verfolgen täglich bis zu 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Folgen im linearen TV. Auch digital ist "Dahoam is Dahoam" ein großer Erfolg: In den Mediatheken wurde die Serie allein im ersten Halbjahr 2022 mehr als 20 Millionen Mal abgerufen. "Dahoam is Dahoam" läuft montags bis donnerstags von 19.30 Uhr bis 20.00 Uhr im BR Fernsehen. Vorab sind die Folgen der kommenden Woche immer schon donnerstags in der Mediathek abrufbar. Das BR Fernsehen ist das einzige Dritte Programm, das seinen Zuschauern eine eigene tägliche Vorabendserie bietet.

Mehr Infos und Fotos vom DiD-Familientag unter https://www.br.de/br-fernsehen/sendungen/dahoam-is-dahoam/index.html