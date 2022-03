BR-KLASSIK / Bayern2 Die 51. Jazzwoche Burghausen im Radio und Video-Livestream

In der Stadt mit der längsten Burg der Welt gab es in den letzten zwei Jahren eine extra-lange Festivalpause. Doch der dadurch verzögerte Start ins zweite halbe Jahrhundert des Bestehens soll nun mit einem besonderen Aufgebot an prominenten Namen vonstattengehen. Im Programm sind unter anderem vorgesehen: die deutsche Soul-Sängerin Joy Denalane, die "Spykillers" des Star-Saxophonisten Bill Evans mit dem deutschen Drummer Wolfgang Haffner, der uruguayische Saxophonist und Klarinettist Wilson de Oliveira im Team mit dem amerikanischen Posaunisten Joe Gallardo, die "Soulmates" des in vielen musikalischen Gewässern fischenden Schlagzeugers Leslie Mandoki (u.a. mit den geplanten Stargästen Al Di Meola, Till Brönner, Richard Bona und Mike Stern) und nicht zuletzt das aus der TV-Serie "Babylon Berlin" bekannte "Moka Efti Orchestra".