BR Fernsehen "Sonntags-Stammtisch" feiert 500. Sendung

Seit Januar 2019 moderiert der ehemalige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung Hans Werner Kilz den "Sonntags-Stammtisch. Mit seinen wechselnden Stammgästen Evelyn Ehrenberger, Ursula Münch und Klaus Bogenberger sowie der Ski-Legende Christian Neureuther diskutiert er in lockerer Runde die Themen der Woche – bayerisch, bissig, bunt. Politik, Sport, Wirtschaft und Kultur, hier kommt alles, was Bayern, Deutschland und die Welt bewegt, auf den Tisch. Dabei geht es um politische Ereignisse, sozial-gesellschaftliche Debatten, Politik-Patzer, Promi-Fettnäpfchen, sportliche Highlights und vieles mehr. Das Besondere: In lockerer Atmosphäre geben viele Prominente sowie Politiker und Politikerinnen auch Einblicke in ihr Privatleben.