PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2022 Die Preisträger stehen fest: Auszeichnung für die weltweit besten Kinder- und Jugendprogramme im TV

Keine Jury - die Festivalteilnehme entscheiden

Fünf Preise für das deutsche Kinderfernsehen

Sonderpreis der UNICEF.Jury

Dokumentation "Maxim – Der Grösste"

97 Sendungen in der Finalrunde

Die Preisträger des PRIX JEUNESSE INTERNATIONAL 2022 im Überblick:

Kategorie 11 – 15 Non-Fiction:

WHY DIDN'T YOU STAY FOR ME?

Human, Niederlande



Kategorie 11 – 15 Fiction:

TRUTH OR DARE

NRK, Norwegen



Kategorie 7 – 10 Non-Fiction:

MAXIM – DER GRÖSSTE

Telekult Film- und Medienproduktion GmbH, Deutschland



Kategorie 7 – 10 Fiction:

@KALINKA08 – MELDE DICH BITTE

ZDF, Deutschland



Kategorie Bis 6 Jahre Non-Fiction:

LET'S GO FOR A WALK

Hello Halo Kids, Großbritannien



Kategorie Bis 6 Jahre Fiction:

SLEEPYTIME

Ludo Studio, Australien



PRIX JEUNESSE Themenpreis:

EL DEAFO

Lighthouse Studios in association with Apple TV+, USA



UNESCO Sonderpreis:

PICA – INTELLIGENT PROGRAMS WITH ADOLESCENTS

National Television Network – ATB, Bolivien



UNICEF Sonderpreis:

"WENN NICHT IHR, DANN WIR" – NINA KÄMPFT! GEGEN PLASTIKMÜLL

SWR, Deutschland



Gender Equity Prize:

DANCING WITH CRANES

Bhutan Broadcasting Service (BBS), Bhutan & EBS, Korea



Deutsche Kinderjury / Kategorie 7 – 10 Non-Fiction:

"WENN NICHT IHR, DANN WIR" – NINA KÄMPFT! GEGEN PLASTIKMÜLL

SWR, Deutschland



Deutsche Kinderjury / Kategorie 7 – 10 Fiction:

@KALINKA08 – MELDE DICH BITTE

ZDF, Deutschland



Internationale Jugendjury /Kategorie 11 – 15 Non-Fiction:

COP 26: IN YOUR HANDS

Fresh Start Media, Großbritannien



Internationale Jugendjury / Kategorie 11 – 15 Fiction:

TRUTH OR DARE

NRK, Norwegen



Shorts Prize:

TWO LITTLE BIRDS

Señal Colombia, Kolumbien



Special Achievement Prize:

WADADA NEWS FOR KIDS

Free Press Unlimited, Niederlande



Herz-Preis:

WHY DIDN'T YOU STAY FOR ME?

Human, Niederlande