Fußball 3. Liga 8. Spieltag: TSV 1860 München – MSV Duisburg live

Die Löwen haben nach dem 2:0 Sieg am Montag gegen die SpVgg Unterhaching wieder die Tabellenspitze erobert. Am Samstag treffen sie auf den MSV Duisburg. Das BR Fernsehen zeigt die Begegnung zwischen dem TSV 1860 München und dem MSV Duisburg am 31. Oktober 2020 um 14.00 Uhr live.