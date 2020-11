Fußball 3. Liga Neues Livespiel: TSV 1860 München – Hallescher FC

Wegen mehrerer Corona-Fälle in Reihen von Hansa Rostock wurde das ursprünglich im BR Fernsehen geplante Live-Spiel zwischen den Norddeutschen und Türkgücü München abgesagt. Stattdessen überträgt das BR Fernsehen am Samstag, 7. November 2020, 14.00 Uhr die Partie TSV 1860 München gegen den Halleschen FC.

Nach zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge will der TSV 1860 München auch im Grünwalder Stadion in die Erfolgsspur zurückkehren und als beste bayerische Mannschaft der 3. Liga einen direkten Aufstiegsplatz zurückerobern. Gegner Halle hat zwar noch nie bei den Löwen gewonnen, reist aber mit der Empfehlung von zwei Siegen an, bei denen man zudem sieben Mal traf.

Moderiert wird die Übertragung von Dominik Vischer, Kommentator ist Florian Eckl.

In der Halbzeitpause gibt es unter anderem Rückblicke auf das Freitagsspiel des FC Ingolstadt 04 gegen den SV Wehen Wiesbaden sowie die Zweitliga-Partie 1. FC Heidenheim – Würzburger Kickers.

Vor dem Live-Spiel: "Der Bomber" – Gerd Müller im Porträt

Anlässlich des 75. Geburtstag von Gerd Müller läuft vor dem Live-Spiel um 13.30 Uhr das Porträt "Der Bomber". Darin beleuchtet BR-Autor Thomas Klinger die beispiellose Laufbahn des einstiegen Wunderstürmers, aber auch seine privaten Probleme nach Karriere-Ende.

Mehr zur 3. Liga immer samstags ab 17.15 Uhr in "Blickpunkt Sport“

Neben attraktiven Livespielen hat die 3. Liga mit in dieser Saison fünf bayerischen Vertretern ihre Heimat im BR Fernsehen – immer samstags in "Blickpunkt Sport": Zwischen 17.15 und 17.45 Uhr gibt es jede Woche ausführliche Zusammenfassungen der aktuellen Spiele des TSV 1860 München, des FC Ingolstadt, der SpVgg Unterhaching, des Aufsteigers Türkgücü München und des FC Bayern München II.