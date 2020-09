Fußball 3. Liga FC Ingolstadt 04 – SpVgg Unterhaching live im BR Fernsehen

Derby-Zeit in der 3. Liga: Wenn am Samstag der FC Ingolstadt auf die SpVgg Unterhaching trifft, ist es das Duell des aktuellen Spitzenreiters mit dem Tabellenelften. Das BR Fernsehen zeigt die Partie live am kommenden 3. Samstag, 03. Oktober 2020, um 14.00 Uhr.