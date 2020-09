Blickpunkt Sport Live 1860 München – 1. FC Magdeburg live im BR Fernsehen

Mit dem BR sind Fans der 3. Liga auch in der neuen Saison immer auf Ballhöhe. Das BR Fernsehen zeigt auf dem Sendeplatz am Samstag um 14.00 Uhr, regelmäßig attraktive Livespiele – am kommenden 2. Spieltag, 26. September 2020, die Partie TSV 1860 München gegen den 1. FC Magdeburg.