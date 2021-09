Fußball 3. Liga SC Verl – TSV 1860 München live im BR Fernsehen

Der TSV 1860 München wartet in der Liga nunmehr seit vier Spielen auf einen Dreier. Nach drei Unentschieden in Folge gab es vergangenes Wochenende mit 0:2 die erste Heimniederlage gegen Zwickau. Die Münchner Löwen stehen nach 9 Spieltagen mit 11 Punkten nur auf dem 13. Tabellenplatz. Am Samstag muss der TSV 1860 München zum SC Verl und möchte, um nicht weiter abzurutschen, unbedingt drei Punkte mitnehmen.