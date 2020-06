Fußball 3. Liga TSV 1860 München – Hansa Rostock live im BR Fernsehen

Es ist ein Duell, das viele Jahre lang in der 1. Fußball-Bundesliga stattgefunden hat. Doch wenn am Samstag der TSV 1860 München auf Hansa Rostock trifft, geht es nicht nur um Tradition, sondern auch den Aufstieg. Das BR Fernsehen zeigt die Parte am Samstag, 13. Juni, ab 14.00 Uhr live.