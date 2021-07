Auftakt Bayreuther Festspiele 2021 "Der fliegende Holländer" live in Radio und Videostream

Angesichts der Pandemie sind die ohnehin heiß begehrten Plätze im Bayreuther Festspielhaus in diesem Jahr auf 900 begrenzt. Mit BR-KLASSIK – als jahrzehntelanger Kooperationspartner der Bayreuther Festspiele – sind Opernfans nicht nur bei der Eröffnungspremiere per Radio und Video-Livestream mittendrin im Festspielgeschehen. Darüber hinaus sind auch die Wiederaufnahmen von Richard Wagners "Die Meistersinger von Nürnberg" und "Tannhäuser" sowie die halb-szenische Neuproduktion der "Walküre" in Kooperation mit dem ARD Radiofestival und der Europäischen Rundfunkunion (EBU) im Radio und in Surround zu erleben.