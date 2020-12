Video-Rundgang durch Beethovens "Pastorale" 2. Online-Expeditionskonzert mit Joana Mallwitz

Joana Mallwitz, 2019 von der Zeitschrift "Opernwelt" als "Dirigentin des Jahres" ausgezeichnet, ist seit der Spielzeit 2018/19 als Generalmusikdirektorin am Staatstheater Nürnberg tätig und wird in der Presse als "Ausnahmedirigentin" gefeiert. Mit Beginn der Spielzeit 2014/2015 trat Mallwitz als jüngste Generalmusikdirektorin Europas ihr erstes Leitungsamt am Theater Erfurt an. Nach ihrem Wechsel ans Staatstheater Nürnberg folgten Debüts an der Bayerischen Staatsoper und an der Oper Oslo. Konzertengagements führten sie u.a. zum HR Sinfonieorchester, dem City of Birmingham Symphony Orchestra, dem Philharmonia Orchestra London und den Dresdner Philharmonikern. Im Sommer 2020 fand ihr Debüt bei den Salzburger Festspielen ein begeistertes Echo.