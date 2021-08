Deutscher Radiopreis "100 Jahre Radio – eine Zeitreise ins Jahr 1920" nominiert

Der Deutsche Radiopreis wird seit 2010 jährlich in zehn Kategorien verliehen. In diesem Jahr wurden insgesamt 437 Produktionen von 142 deutschen Radiosendern ins Rennen geschickt. Die Siegerinnen und Sieger werden von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts ausgewählt. Die Verleihung des Deutschen Radiopreises findet am Donnerstag, 2. September 2021 in Hamburg statt und wird bundesweit in zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privaten Radioprogrammen live übertragen. Die Gala wird auch als Livestream im Internet unter: www.deutscher-radiopreis.de zu sehen sein. Außerdem senden die Dritten Fernsehprogramme der ARD die Show zeitversetzt. Barbara Schöneberger moderiert die Verleihung für das Fernsehen und Moderator und Radiopreis-Gewinner Thorsten Schorn für das Radio.



Für den Deutschen Radiopreis arbeiten öffentlich-rechtliche und private Radiosender zusammen, um gemeinsam herausragende Moderatoren, Reporter, Nachrichtenformate und Sendungen auszuzeichnen.



Mehr Informationen zum Preis im Internet unter www.deutscher-radiopreis.de