Bayern 2 / radioMikro Jubiläumssendung: 10 Jahre Mundart-Betthupferl

Zum Inhalt der Sendung:

"Schlafts guad" oder "guuds Nächtle"? Wie hört es sich an, wenn Ihr daheim redet, wie Euch der Schnabel gewachsen ist? Versteht Ihr das, wenn jemand oberfränkisch, niederbayerisch, schwäbisch oder in einer anderen in Bayern verbreiteten Mundart spricht? Oder habt Ihr vielleicht selber das Glück, zweisprachig zu sein: Hochdeutsch und Dialekt? All das möchte Moderatorin Katrin Waldenburg in der Sendung mit ihren Hörerinnen und Hörern klären und hat sich dazu auch zwei Gäste ins Studio eingeladen: Stefan Murr und Heinz-Josef Braun. Das Betthupferl erzählen die beiden nicht nur auf Oberbayerisch, sie schreiben es auch selbst. Als Team sind sie darauf spezialisiert, alte Märchen umzuschreiben und in Mundart zu erzählen und auch Musik dazu zu machen. Momentan läuft von ihnen die Mundart-Betthupferl-Reihe: "Billy, weltbester Biber", gesprochen von Jürgen Tonkel.

Und die beiden freuen sich darauf, am radioMikro-Telefon von jungen Hörerinnen und Hörern aus allen sieben Regierungsbezirken neue Dialektwörter zu lernen. Daher der Appell an alle Kinder vor dem Radio: "Ruafts o" und redet, wie Euch der Schnabel gewachsen ist!!!!