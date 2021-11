Tatort München: Wunder gibt es immer wieder Produktions-Statement Annie Brunner

"Mit unserem Münchner Tatort: 'Wunder gibt es immer wieder' haben wir uns in eine gleichermaßen ungewohnte, wie höchst faszinierende Welt begeben: den Mikrokosmos Kloster. Die Idee der Autoren Alexander Buresch und Matthias Pacht, ausgerechnet hier einen Kriminalfall anzusiedeln, hat sofort unser Interesse und unsere Lust geweckt, uns mit dem Thema Ordensgemeinschaft heute – im Zuge von immer mehr Klosterschließungen sowie der drängenden Nachwuchsproblematik – zu beschäftigen. Dabei war uns wichtig, die Nonnen nicht wie aus der Zeit gefallene Figuren zu erzählen, sondern möglichst authentisch und nahbar. Im Rahmen unserer Recherche haben wir dazu mit Schwestern unterschiedlichster Orden gesprochen, die über das Klosterleben und –sterben offen berichtet haben. Auf der Suche nach der passenden Location haben wir viele unbewohnte oder für eine andere Nutzung umfunktionierte Klöster in Bayern besichtigt, bis wir schließlich im Kloster Reisach in Oberaudorf fündig wurden. Es atmet eine besondere Atmosphäre und man spürt noch den Geist der Ordensleute, die dort bis vor Kurzem lebten. Der Dreh mit dem gesamten Team die ganze Zeit vor Ort war einerseits eine Herausforderung, ermöglichte aber auch ein sehr konzentriertes Arbeiten. Auch für das Ensemble war das belebte klösterliche Umfeld wichtig und sehr inspirierend. Visuell lag für uns außerdem ein großer Reiz darin, die Kommissare in die bis dahin so noch nicht gesehene Land- und Bergwelt zu 'versetzen' und damit einen Kontrast zum sonst üblichen Tatort-Kosmos der Stadt zu schaffen."