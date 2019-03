Tatort München: Die ewige Welle "Ein paar Zeilen zum Erlebnis, der junge Leitmayr zu sein" - von Sören Wunderlich

"Als ich erfahren habe, dass ich den jungen Kommissar Leitmayr spielen darf, habe ich mich sehr gefreut und gedacht: 'Mensch, vom Alter her passt das genau, nur die Augenfarbe stimmt nicht!' Und tatsächlich habe ich während der Dreharbeiten immer blaue Kontaktlinsen getragen, um meine Augenfarbe an die von Udo Wachtveitl anzugleichen. Das ständige Rein- und Rausmachen war für mich als ungeübten Naseweis zwar recht unangenehm, doch habe ich es gern in Kauf genommen. Denn es kommt nicht alle naselang vor, dass man einen Tatort-Kommissar spielen darf. Und dass ich meine Nase auch noch ausgerechnet in den Tatort mit meinen Lieblingskommissaren Leitmayr und Batic stecken durfte, hat mich besonders gefreut. Da sollte man über ein paar Kontaktlinsen nicht gleich die Nase rümpfen."