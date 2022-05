Gut zu wissen Tatort Gehirn: Wie funktioniert Erinnern und Vergessen?

Begleitend zum Tatort: "Flash" gibt es am Sonntag, 19. Juni 2022, ab 20.15 Uhr in der ARD Mediathek online sowie am 25. Juni um 19.00 Uhr auch im BR Fernsehen die Dokumentation "Tatort Gehirn: Wie funktioniert Erinnern und Vergessen?" aus der Sendereihe "Gut zu wissen". Wie realistisch sind die Ermittlungsmethoden der Kommissare in diesem Fall? Wird die im Tatort gezeigte Reminiszenztherapie zum Beispiel wirklich angewandt?