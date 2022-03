Tatort Franken: Warum Interview Valentina Sauca und Karl Markovics

Karl Markovics : Der Verlust des einzigen Kindes bedeutet in gewissem Sinn den Verlust der Existenzberechtigung. Im Fall von Marie und Fritz ganz besonders. Trotz ihrer gescheiterten Beziehung, ist der Sohn des "Wahre, Gute und Schöne" im Leben. Warum muss so jemand sterben?

Karl Markovics : Marie und Fritz schotten sich von Anfang an gegen die Außenwelt ab. In ihrer Welt gibt es nur noch vier Wesen: den toten Sohn, den Menschen, der ihn getötet hat und sie beide. Niemand sonst kann ihnen Halt oder Unterstützung geben. Sie sind in einer emotionalen Quarantäne.

Valentina Sauca: So einen großen Verlust kann man eigentlich nicht spielen und auf keinen Fall, indem man den Vergleich zu seiner eigenen Realität macht. Man kann aber aus vielen kleinen Verlusten schöpfen, die man im Leben erfahren hat, und mit der Technik des Schauspiels und Hingabe zu einer Wahrheit kommen. Ich versuche immer, mich, die Privatperson, und das, was ich spiele, kategorisch abzugrenzen.

Valentina Sauca: Für mich war es eine sehr große Freude und Ehre. Da er nicht nur Regie geführt, sondern auch das Drehbuch geschrieben hatte, war mir klar, dass er eine ganz genaue Vorstellung von dem hatte, was er wollte. Um in seine Welt einzutauchen, musste ich ihm absolut vertrauen. Auch als er sagte: "Bitte kein Make-up". Mein Anspruch war es, dass ich so nah wie möglich an die Marie komme, die er sich vielleicht vorgestellt hatte. Es war eine sehr schöne Zusammenarbeit mit Max Färberböck und Karl Markovics, und im Grunde genommen war es einfach, diese großen Gefühle zu spielen.